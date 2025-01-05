Bakan Kemal Memişoğlu'ndan, Çaykur Rizespor'a ziyaret - Son Dakika
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Spor

Bakan Kemal Memişoğlu'ndan, Çaykur Rizespor'a ziyaret

Bakan Kemal Memişoğlu\'ndan, Çaykur Rizespor\'a ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

05.01.2025 16:53
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rize ziyaretinde eşlik ederken, Rizespor Kulübü'nü de ziyaret etti. Memişoğlu'nu kulüpte Başkan İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Memişoğlu, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, İbrahim Turgut'un daveti ile Çaykur Rizespor Kulübü'nde bir dönem yönetici olarak görev aldığını ve camiaya hizmet etmekten mutluluk duyduğunun altını çizdi. Memişoğlu, "Allah, güvenen insanlara, Cumhurbaşkanımıza, milletimize mahcup etmez inşallah. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim için çok büyük bir şans. Türkiye'nin şu andaki pozisyonuna baktığınızda dünyadaki mazlum milletlerin ve coğrafyanın ümidi haline gelmiş bir ülkeyiz, milletiz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' iddiası artık bu düzenin değişmesi gerektiği iddiasıdır. Bunun arkasında gece gündüz çok çalışıp, daha çok üretmemiz lazım. Farklılıklarımızı bir araya getirip birlikte hareket edebilmemiz lazım" dedi.

Çaykur Rizespor'un, birlik ve beraberliğin önemli örneklerinden olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, "Çaykur Rizespor olarak kulübü birlikte hareket ederek ve farklılıklarımızı birleştirerek, güçlü hale getirerek, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan ve sonra birlikte hareket ederek başarılı olan bir kadro oluşturdunuz. Ortak bir ruhla hareket ettiniz. Çok önemli bir örnek" şeklinde konuştu.

Kemal Memişoğlu, geçmişte yönetim kurulu olarak geldiği kulübe bakan olarak gelmesinin de kendisi açısından mutluluk verdiğini, gönül bağının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Memişoğlu'na adının yazılı olduğu forma ve atmaca figürü hediye etti. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Kemal Memişoğlu'ndan, Çaykur Rizespor'a ziyaret - Son Dakika

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