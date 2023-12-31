 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyarette Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özhaseki ve Büyükkılıç, kentin takımı ile gurur duyduklarını ifade ederek, Süper Lig'in ikinci yarısında Kayserispor'a başarılar diledi. Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrimizin marka değeri gururumuz Kayserispor'umuzu ziyaret ettik. Şehrimizin gururu Mondihome Kayserispor'umuza ligin ikinci yarısında yürekten başarılar diliyoruz' dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç ve Bakan Özhaseki, Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Kayserispor\'u ziyaret etti
31.12.2023 - 09:22,
Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin marka değeri Kayserispor'u ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrin marka Kayserispor'u ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyarette Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özhaseki ve Büyükkılıç, kentin takımı ile gurur duyduklarını ifade ederek, Süper Lig'in ikinci yarısında Kayserispor'a başarılar diledi. Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrimizin marka değeri gururumuz Kayserispor'umuzu ziyaret ettik. Şehrimizin gururu Mondihome Kayserispor'umuza ligin ikinci yarısında yürekten başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç ve Bakan Özhaseki, Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Kayserispor, Kayseri, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika


08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42
7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

Son Dakika
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:52:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement