Bakan Yardımcısı Aksu, altın madalya kazanan badminton sporcularını tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aksu, altın madalya kazanan badminton sporcularını tebrik etti

16.07.2022 01:19
Bakan Yardımcısı Aksu, altın madalya kazanan badminton sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında badminton kadınlar çiftlerde altın madalya kazanan Erzincanlı sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ile antrenörlerine ziyarette bulunup tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında badminton kadınlar çiftlerde altın madalya kazanan Erzincanlı sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ile antrenörlerine ziyarette bulunup tebrik etti.

Erzincanlı sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, 19'uncu Akdeniz Oyunları badminton kadınlar çiftlerde, İtalyan rakiplerini finalde 2-0 yenerek altın madalya kazanmıştılar.

Erzincan Yıldırım Akbulut Spor salonunda badminton antrenmanını sürdüren sporcuları bugün Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Aksu ziyarette 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcular ile Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin'i tebrik ederek, sporcular ile sohbet etti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Cezayir, gençlik, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Yardımcısı Aksu, altın madalya kazanan badminton sporcularını tebrik etti - Son Dakika

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