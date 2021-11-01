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Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek - Son Dakika

Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek

01.11.2021 14:36

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullandı. Bordo-Mavililer, Bakasetas'ın boşluğunu Başakşehir'den Edin Visca ile dolduracak.

Trabzonspor'da devre arası hareketli geçecek. Bu sezon lige ambargo koyan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı elde tutmak çok zor gözüküyor. Futbolcunun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

Bakasetas 12 milyon euroya ayrılıyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile

SPORTING ÇOK ISRARCI

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Bakasetas'ta çok ısrarcı. 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı konuşuluyor. Bordo-Mavililer bu ayrılık gerçekleşirse Edin Visca'yı bitirecek.

Bakasetas 12 milyon euroya ayrılıyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile

4 MİLYON EURO

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolunda her şeyi hesap ediyor. Bakasetas giderse maliyetten kaçılmayacak. 31 yaşındaki Visca için 4 milyon euro civarında teklif yapılacağı konuşuluyor. Başakşehir de yaşı ilerleyen futbolcusunu bu bedele satmaya razı gelebilir.

Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek

Edin Visca, Sporting, Portekiz, Lizbon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek - Son Dakika
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