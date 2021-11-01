Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek

Trabzonspor'da devre arası hareketli geçecek. Bu sezon lige ambargo koyan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı elde tutmak çok zor gözüküyor. Futbolcunun serbest kalma bedeli 12 milyon euro.

SPORTING ÇOK ISRARCI

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Bakasetas'ta çok ısrarcı. 12 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı konuşuluyor. Bordo-Mavililer bu ayrılık gerçekleşirse Edin Visca'yı bitirecek.

4 MİLYON EURO

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolunda her şeyi hesap ediyor. Bakasetas giderse maliyetten kaçılmayacak. 31 yaşındaki Visca için 4 milyon euro civarında teklif yapılacağı konuşuluyor. Başakşehir de yaşı ilerleyen futbolcusunu bu bedele satmaya razı gelebilir.