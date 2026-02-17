Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan\'ı şaşırtan olay

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, Galatasaray maçı öncesi yaşanan ilginç bir anla gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli futbolcu, ses tonunu ayarlamakta zorlanan bir muhabirin yüksek sesli hitabıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bir anda yükselen ses karşısında irkilen Kenan Yıldız, ardından tebessüm ederek muhabire selam verdi.

Genç yıldızın doğal tepkisi ve sakin tavrı sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı Kenan'ın olgun duruşuna dikkat çekti.