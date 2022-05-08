Bakkal: "Çok enteresan bir lig yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakkal: "Çok enteresan bir lig yaşanıyor"

08.05.2022 19:02

- Bakkal: "Çok enteresan bir lig yaşanıyor" Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal: "Zor da olsa kazanmasını bildik" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Menemenspor galibiyetinin ardından, "Çok enteresan bir lig yaşanıyor.

- Bakkal: "Çok enteresan bir lig yaşanıyor"

Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal:

"Zor da olsa kazanmasını bildik"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Menemenspor galibiyetinin ardından, "Çok enteresan bir lig yaşanıyor. Bundan sonrası ne olur 1 puan mı, 3 puan mı yeter onu bilemiyorum. Ama önümüzdeki 2 maça da talibiz" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 2-1 yendi Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Şimdi tabii kazanmak güzel. Yani üst üste özellikle içeride hem Gençlerbirliği hem de rakibimiz Menemenspor'u yenmek güzel, oyuncularımı kutluyorum. Geldiğimiz günden itibaren 8. galibiyeti aldık. Çok enteresan bir lig yaşanıyor, 45 puan yaptık hala daha devam eden bir lig var. Tabii zor maçlar oynuyoruz ama maça baktığınız zaman oyuna iyi başlayan ondan sonra pozisyon vermeyen maç boyunca da oyunu forse etmeye çalışan bir takım var. Oyuncularımı kutluyorum, son dakikaya kadar geldiğim günden itibaren hiçbir maçı bırakmayan bir takım var. Zaten bu onlara yakışıyor, gerçek kimlikleri bu diye düşünüyorum. Zor da olsa kazanmasını bildik. Tabii şu anda çok büyük bir avantaj yakaladık. Bundan sonrası ne olur 1 puan mı, 3 puan mı yeter onu bilemiyorum. Ama önümüzdeki 2 maçada talibiz, talip olmak zorundayız rahatlamak için. Geldiğim günde söylemiştim zaten Denizli'ye, şu anda iş bitmeden, bu şekilde ligde kalmak yakışıyor. Taraftarlara da teşekkür ediyorum, özellikle tribünleri doldurmaları bizi desteklemeleri son dakikaya kadar. Burada hatalı goller de yiyeceğiz veya böyle kırmızı kartlar da göreceğiz. Çünkü artık son dakikalarda gerilim yüksek, hakeme de teşekkür ediyorum ortada bir maç oynattı. Menemenspor iyi bir mücadele etti. Yani oyuna baktığımız zaman üstün olan bizdik ve kazanmasını bildik. İnşallah haftaya bu gidişle bitiririz diye düşünüyorum" dedi.

Bakkal: Çok enteresan bir lig yaşanıyor
Bakkal: Çok enteresan bir lig yaşanıyor
Bakkal: Çok enteresan bir lig yaşanıyor
Bakkal: Çok enteresan bir lig yaşanıyor

YORUMLAR
500
Giresunsporlu Okan Kocuk: 'Çok şükür lige tutunmayı başarabildik' Giresunsporlu Okan Kocuk: 'Çok şükür lige tutunmayı başarabildik' BAĞCILAR'DA BİR GECEDE ÇOK SAYIDA ARAÇ SOYULDU BAĞCILAR'DA BİR GECEDE ÇOK SAYIDA ARAÇ SOYULDU

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakkal: 'Çok enteresan bir lig yaşanıyor' - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:26:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bakkal: "Çok enteresan bir lig yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement