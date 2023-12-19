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BAL 11. Grup 10. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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BAL 11. Grup 10. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

BAL 11. Grup 10. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı
19.12.2023 - 08:33,
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF'nin resmi internet sitesinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

10. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Yozgat Bozokspor- Malatyaspor: Ümit Gürsoy

Hekimhan Belediyespor- Bingöl Gençspor: Abdulkadir Oralı

Rüstempaşa- Elazığ Aksaray Gençlik: Mehmet Yetkin

Dersimspor- Erzincan Ulalarspor: Miraç Yıldırım

12 Bingölspor- Hacılar Erciyesspor: Murat Demir - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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