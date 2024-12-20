Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
BAL'da 14. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu; ligin 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Buna göre; Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekide;
Şehit Kamil Belediyespor- Ceyhan 1967 FK: Ali Rıza Altunbakır
Suvermez Kapadokyaspor-Reyhanlıspor: Hacı Hanifi Evgi
Adana Adaletgücü-Develigücü: Alihan Çalıkuşu
Yahyalıspor-Zengenspor: Kadir Demir
Gaziantepgücü-İnce Gençlik: Halil İbrahim Balsatan
Samandağ Gençlerbirliği-Bahçespor: Emrullah Tarhan
İmamoğlu Belediye-ArabanBelediye: Mustafa Aykut Demirel - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › BAL 4. Grup 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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