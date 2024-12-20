BAL 4. Grup 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da 14. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu; ligin 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Buna göre; Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekide;

Şehit Kamil Belediyespor- Ceyhan 1967 FK: Ali Rıza Altunbakır

Suvermez Kapadokyaspor-Reyhanlıspor: Hacı Hanifi Evgi

Adana Adaletgücü-Develigücü: Alihan Çalıkuşu

Yahyalıspor-Zengenspor: Kadir Demir

Gaziantepgücü-İnce Gençlik: Halil İbrahim Balsatan

Samandağ Gençlerbirliği-Bahçespor: Emrullah Tarhan

İmamoğlu Belediye-ArabanBelediye: Mustafa Aykut Demirel - KAYSERİ