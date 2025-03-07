BAL\'da 22. hafta hakemleri açıklandı

Spor

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Develigücü-Zengenspor maçını Mert Demiroğlu, Türker Karabayır, Güneycan Ural hakem üçlüsü yönetecek. BAL 4. Grup 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde;

Şehit Kamil Belediyespor- Kilis Belediyespor: Serkan Duru

Develigücü- Niğde Zengenspor: Mert Demiroğlu

İnce Gençlikspor-Bahçespor: Abdulkadir Oral

Adaletgücü-Samandağ Gençlerbirliği: Orhan Güngör

Suvermez Kapadokya-Yahyalıspor: Ali Eren Aydın

Ceyhanspor- Araban Bel.spor: Halil İbrahim Balsatan

Gaziantepgücü-İmamoğlu Bel.spor: Kemal Dizdar - KAYSERİ