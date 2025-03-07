Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Develigücü-Zengenspor maçını Mert Demiroğlu, Türker Karabayır, Güneycan Ural hakem üçlüsü yönetecek. BAL 4. Grup 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde;
Şehit Kamil Belediyespor- Kilis Belediyespor: Serkan Duru
Develigücü- Niğde Zengenspor: Mert Demiroğlu
İnce Gençlikspor-Bahçespor: Abdulkadir Oral
Adaletgücü-Samandağ Gençlerbirliği: Orhan Güngör
Suvermez Kapadokya-Yahyalıspor: Ali Eren Aydın
Ceyhanspor- Araban Bel.spor: Halil İbrahim Balsatan
Gaziantepgücü-İmamoğlu Bel.spor: Kemal Dizdar - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › BAL'da 22. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?