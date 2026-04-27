Balıkesir 7. Kaya Tırmanış Şenliği doğa tutkunlarını buluşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu iş birliğinde düzenlenen Balıkesir 7. Kaya Tırmanış Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından 400'ü aşkın spor ve doğa tutkununu bir araya getirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Nusret Mahallesi'nde 24-25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen Balıkesir 7. Kaya Tırmanış Şenliği, ülke genelinden 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte üç gün boyunca sporcular tırmanış faaliyetlerinin yanı sıra doğa yürüyüşü, yoga, kamp, çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle eşsiz zaman geçirdiler.

Doğa turizmi canlandı, sportif etkinlikler renk kattı

Eşsiz sahillerinin yanı sıra yeşilin ve mavinin benzersiz tonlarının buluştuğu Balıkesir'de doğa turizmine de katkı sunan etkinlik, doğaseverleri Nusret Tırmanış Bahçesi'nde bir araya getirdi. Şehrin turizm potansiyelini artırmak ve gençleri sosyal, sportif etkinliklerle buluşturmak için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, verdiği desteklerle sporun ve sporcunun da daima yanında yer alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılanan sporcular; yüksek tempo, adrenalin ve dayanışmanın bir arada olduğu şenlikte doğa ve sporun heyecanını doyasıya yaşadı.

Nusret'te gerçekleşen etkinliğe katılan Kadriye Erden, "Bir doğasever olarak böyle bir fırsatın Balıkesir'de gerçekleşiyor olması bizler için büyük bir şans. Gerek belediyenin sağlamış olduğu destekler sayesinde ve üniversitemizin iş birliğiyle böyle bir organizasyonun düzenlenmesi hem bizler hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteliler ve sporcular için çok büyük bir fırsat oldu. Bu deneyimi yaşamak çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." Sözleriyle keyifli bir etkinlik deneyimi yaşadığını dile getirdi.

"Ahmet Başkan'a çok teşekkür ediyoruz"

Etkinliği sosyal medya hesaplarından görüp merak ederek katıldığını ifade eden Beyza Gümüş, "Farklı şehirlerden bu tırmanış şenliği için gelen arkadaşlarla sohbet etme şansımız oldu. Bence bu tarz etkinlikler, şenlikler gençler için çok önemli. Sabahları yoga ile uyandık. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Ulaşım için sabahları otobüsler kalktı ve akşamları da aynı şekilde dönüşler sağlandı. Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gerçekten memnun kaldık"

Şenlikte üç kaya tırmanışı gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Yaşar, "Gerçekten memnun kaldık. Çok güzel bir etkinlikti. Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederiz" diyerek güzel bir etkinlikte spor yapma imkanına da kavuştuğunu dile getirdi. - BALIKESİR