Fredrick Earl Cleveland, Balıkesir Büyükşehir\'de

03.01.2026 14:21  Güncelleme: 14:30
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 24 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile sözleşme imzaladı. Cleveland, Sırbistan Süper Ligi'nde ve Adriyatik Ligi'nde dikkat çeken performans sergiledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile anlaşmaya vardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 24 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Earl Cleveland II ile anlaşmaya vardı.

2025-2026 sezonunda Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden KK Vrsac forması giyen Fredrick Earl Cleveland II maç başına 24 dakika, 9 sayı ve 4 asist ortalamaları yakaladı. Aynı sezon Adriyatik Ligi (ABA) müsabakalarında ise 27 dakika, 21 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Earl Cleveland II'nin oyun görüşü, skorer kimliği ve temposuyla dikkat çektiğiyle belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

