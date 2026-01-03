Fredrick Earl Cleveland, Balıkesir Büyükşehir\'de

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Fredrick Earl Cleveland II ile anlaşmaya vardı.

2025-2026 sezonunda Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden KK Vrsac forması giyen Fredrick Earl Cleveland II maç başına 24 dakika, 9 sayı ve 4 asist ortalamaları yakaladı. Aynı sezon Adriyatik Ligi (ABA) müsabakalarında ise 27 dakika, 21 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Earl Cleveland II'nin oyun görüşü, skorer kimliği ve temposuyla dikkat çektiğiyle belirtildi. - BALIKESİR