Spor

Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ağustos tarihlerinde organize edilecek şampiyona öncesinde 8 antrenörün çalıştırdığı milli takımda şu triatletler yer aldı:

Erkekler: Gültigin Er, Enes Kızılcık, Burak Çağdaş, Emir Aracı, Batuhan Sağın, Taha Eren Coşgun, Dorukalp Azizoğlu, Bahadır Furkan Özerkişi, Doruk Topaloğlu

Kadınlar: Sinem Xisca Tous, Özlenen İpek Günad, Irmak Şereflioğlu, Cemre Civelek, Mürya Karayel, Selin Erdoğdu.