Balıkesir\'de Gençlik Şöleni

Gençlik Haftası, bu yıl da gençlerin yoğun katılımı ve coşkusuyla adeta bir şölene dönüştü. Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'de düzenlenen etkinliklerde gençler, hem eğlendi hem de yeteneklerini sergilediler.

Gençlik Haftası boyunca spor, sanat ve kültürle iç içe pek çok etkinlik düzenlendi. Özel Sporcular Şenliği, engelleri aşan sporcuların azim ve başarılarını izlemek isteyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bisiklet Turu kapsamında bir araya gelen bisiklet severler, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatarak şehirde zafer turu gerçekleştirdi. 5x5 Futbol Turnuvası, 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası ve Voleybol Gençlik Kupası etkinlikleriyle gençler, enerjilerini sahalarda gösterdiler. Softbol Türkiye Şampiyonası ve Yelken Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcuları buluşturarak Gençlik Haftası'na ayrı anlam kazandırdı.

E-sporun giderek artan popülaritesiyle birlikte düzenlenen E-Spor Gençlik Kupası'nda, dijital oyunlarda kıyasıya mücadele eden gençler yeteneklerini sergilediler. Sanatla ilgilenenler için düzenlenen güzel sanatlar sergilerinde genç sanatçılar, hazırladıkları çalışmaları izleyenlerle paylaşarak hayal güçlerini yansıttı. Bu etkinliklerle birlikte gençler, hem oyun alanında hem de sanatta kendilerini ifade etme imkanı buldu.

Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençlerinden oluşan grup, zengin repertuarlarıyla Gençlik Konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gençlik Haftası, gençlerin fiziksel, kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturdu. Spor etkinliklerinden atölye çalışmalarına, sergilerden konserlere kadar uzanan çeşitli aktivitelerle dolu geçen hafta, sadece gençlere değil her yaştan vatandaşa keyifli ve öğretici anlar yaşattı. - BALIKESİR