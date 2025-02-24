Balıkesir\'de Gençlik ve Spor Festivali Coşkusu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, bir AVM'de gerçekleştirilen etkinlikler ile Balıkesir'de gençlere ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen festival, renkli ve heyecan dolu etkinliklerle gün boyu devam etti. Festivale katılanlar, sanatsal ve sportif aktivitelerde yer alarak keyifli ve kaliteli bir gün geçirdiler.

Etkinlikte ziyaretçiler sergi alanlarını gezerek Gençlik Merkezleri'nde yapılan atölye çalışmaları ürünlerini inceledi. Resim, ebru, ahşap yakma, kalem işi, karakalem, hat, kaligrafi ve motif çizimi gibi sanatsal çalışmalar büyük beğeni topladı. Eğitmenler eşliğinde bu sanatsal etkinliklere katılarak uygulama yapma fırsatı buldular. Festivalin finalinde, vatandaşların katılımıyla step-aerobik etkinliklerinin yanı sıra mini golf, masa tenisi, dart, bilek güreşi, floor curling, şişme penaltı alanı, okçuluk, badminton ve ayak tenisi gibi spor alanlarında hem eğlenceli hem de rekabetçi anlar yaşandı. Ayrıca, çuval yarışı, halat çekme, basketbol yarışmaları ve penaltı yarışmaları gibi sürpriz ödüllü aktiviteler, yarışmacılar arasında dostane bir rekabetin yanı sıra eğlenceli bir atmosfer oluşturarak, festivalin enerjisini zirveye taşıdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bugün burada, her yaştan bireyin enerjisini ve motivasyonunu birleştirerek eğlenceli bir gün geçirdik. Atölye çalışmalarında gençlerimiz, sanatsal yeteneklerini keşfederek birbirinden değerli eserler ortaya koydu. Bu tür organizasyonlar, gençlerimize ve vatandaşlarımıza eğlence sunmanın yanı sıra sosyal bağları güçlendiriyor, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ediyor ve sanatsal ifadenin önemini vurguluyor. Gerçekleştirilen etkinliklerin, sporun gücünü ve sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırarak, toplumda kalıcı bir etki bırakmasını umuyoruz. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personelimize, gönüllülerimize ve etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve spor dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR