Balıkesir'de GSB Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Balıkesir'de GSB Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir\'de GSB Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti
11.07.2025 08:38
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir'de GSB Spor Okulları açılış törenini büyük bir coşkuyla düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni, Balıkesir 50. Yıl Spor Parkı'nda büyük bir coşku ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Programa katılan vatandaşlar, sporun enerjisini ve dinamizmini doyasıya yaşarken; spor gösterileri ve eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik alanı, sporun birleştirici gücüyle gençler ve ailelerin bir araya geldiği keyifli bir atmosfere dönüştü. Törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı, antrenörler, branş temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış seremonisi; sporcu ve antrenörlerin geçişi, selamlama konuşmaları ve etkileyici spor gösterileriyle başladı. Ardından il protokolü tarafından spor malzemesi dağıtımı gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler, spor branşlarını tanıtarak gençlerin ilgi duydukları branşlarla tanışmalarını sağladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından, gençlerimizi spor, bilim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetlerle desteklemeye devam ediyoruz. Spor salonlarımız, sosyal ve kültürel merkezlerimiz, gençlerimizin gelişimi için aktif ve etkili bir şekilde hizmet vermektedir. Milli ve manevi değerlere önem veren bir yaklaşımla, Balıkesir'den yeni başarı hikayelerinin doğacağına yürekten inanıyoruz.

Engelli gençlerimiz için Türkiye'de ikinci örneği olacak "Engelsiz Gençlik Merkezi"ni Balıkesir'de açarak sosyal ve sportif katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla gençlerimizin yanında; yeter ki inanalım ve sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirelim." ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp "GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın projeleriyle her yıl 81 ilde, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu yaz, 36 farklı branşta ve 20 ilçede modern tesislerimizde spor dolu bir yaz dönemi planladık. 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla başlatılan bu projeyle, gençlerimize hem fiziksel hem zihinsel gelişim imkanı sunuyoruz.

Ayrıca, 9-15 yaş grubuna yönelik GSB Yaz Kulübü ile kültür, sanat, spor ve gönüllülük alanlarında dopdolu etkinlikler gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimizi ve ailelerimizi sporun, sanatın ve kültürel etkinliklerin buluşma noktası olan tesislerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir'de GSB Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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