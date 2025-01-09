Balıkesir'de Yağlı Güreş Destekleri Artacak - Son Dakika
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Spor

Balıkesir'de Yağlı Güreş Destekleri Artacak

Balıkesir\'de Yağlı Güreş Destekleri Artacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde organizasyon düzenleyen belediyelere destek için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Yağlı güreşin kültürel miras olarak korunması gerektiğini vurguladı.

09.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:56
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Ata sporu yağlı güreşi, yaşatmak ve geleceğe taşımak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organizasyon düzenleyen belediyelerin üzerindeki mali yükün azaltılarak destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ödül törenine katıldı.

Balıkesir BŞB pehlivanlarına ödül

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un pehlivanlarından Büyük orta boy kategorisinde ikinci olan İhsan Derin ve küçük deste boy üçüncüsü Necip Bülbül'e ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2024 Sezonu CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ödül Töreni'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun kurulmasının hemen akabinde hayata geçen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yağlı güreş sporuna büyük bir ivme kazandırdığını belirten Akın, bu geleneğin sürdürülmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür dileklerini iletti.

"Yağlı güreş, kültürel mirasımız"

Yağlı güreşlerin kültürel bir miras olduğunu ifade eden Akın, bu mirasa sahip çıkmak için Yağlı Güreş Birliği üyesi 64 belediyeyle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bu spor dalının gelişmesinde ve büyümesinde belediyelerin hiçbir imkanı esirgemediğinin altını çizen Akın, "Ata sporumuzu çok daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Yağlı güreşlerimiz, ülkemizin dört bir yanında izleyicisi olan ve organize edilen bir kültürel değerimiz. Bu organizasyonlar, çok büyük ölçüde belediyelerimizin fedakarlıkları ve gayretleri ile düzenleniyor. Başkanlığını yürüttüğüm, Yağlı Güreş Birliğimiz ile belediyelerimizi ve pehlivanlarımızı her anlamda desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Güreş çalıştayına ev sahipliği yapacağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Birliği olarak ata sporunun yarınları için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirten Akın, "31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayına da Balıkesir olarak ev sahipliği yapacağız. Yağlı güreşlerimiz ile ilgili olarak üzerimize düşen sorumluluklar ve atmamız gereken bazı adımlar var. Yağlı güreşimizin niteliğini artırırken niceliğini de gözetmemiz gerekiyor. Yağlı güreş organizasyon sayılarının kaliteli bir şekilde artırılmasını önemsiyoruz. İlk kez yağlı güreş düzenleyecek belediyelerimizin teşvik edilmesi ve desteklenmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz, yapmalıyız. Özellikle Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organizasyon düzenleyen belediyelerimizin üzerindeki mali yükün azaltılması adına, belediyelerimizin desteklenmesi zorunludur" şeklinde konuştu.

"Ödüllü pehlivan sayısı artacak"

Paydaş kurumlar ile iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akın, "Lig kapsamında yağlı güreş düzenleyen belediyelerimizin teşviki ve yağlı güreşimiz için söz sahibi olabilmeleri çok önemli. Bu kadim geleneğimizi yaşatmanın geçmişimize olan vefamız ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mümkün olan her katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki paydaşlarımızla iş birliklerimiz sayesinde yağlı güreşlerimiz daha çok değer kazanacak daha çok pehlivanımız bu ödül kürsülerinde yerlerini alacak" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir'de Yağlı Güreş Destekleri Artacak - Son Dakika

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