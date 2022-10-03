Balıkesir haber | Triatlon Ata Yahşi sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası Ayvalık'ta yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir haber | Triatlon Ata Yahşi sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası Ayvalık'ta yapıldı

03.10.2022 14:18
Balıkesir haber | Triatlon Ata Yahşi sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası Ayvalık'ta yapıldı

Balıkesir spor haberi | Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Ata Yahşi Sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası finalleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Ata Yahşi Sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası finalleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Triatlon Federasyonu öncülüğünde Ayvalık'ın Sarımsaklı sahilinde gerçekleşen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen 8-14 yaş arası 300'e yakın sporcu yarışmalara katıldı.

18 Nisan 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki sporcu Ata Yahşi adına düzenlenen şampiyonada final mücadelelerinde dereceye girmek isteyen sporcular önce denizde daha sonra da parkurda kıyasıya yarıştı.

Rüzgarlı bir havada gerçekleşen yüzme ve kros yarışmalarına sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Şampiyonayı; Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Spor Müdürü Bilal Gölen, Ayvalık İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Duman, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Ural ve sporseverler ilgiyle izledi.

Şampiyona sonrasında M-1 Erkekler yarışmaları 9-10 yaş grubunda; Armin Özer birinci, Ali Yağız İlhan ikinci ve Hakan Özgürhan üçüncü oldu. M-1 Kadınlar yarışmaları 9-10 yaş grubunda, Ada Adasel birinci, Kuzey Ege Yıldız ikinci, Kemal Efe Karaman ise üçüncü oldu.

M-3 Kadınlar yarışlarında; 13-14 yaş grubunda Delfin Eylül Avcı birinci, Selin Erdoğan ikinci, Beyza Bilun Bilgiç üçüncü oldu. M-3 Erkekler 13-14 yaş grubunda ise birinciliği Alp Kaya Özaltın, Kayra Alp Memiş ikinci, üçüncülüğü ise Eren Moray elde etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Duman, Balıkesir İl Spor Müdürü Bilal Gülen, Ayvalık İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan ve protokol üyeleri verdi.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Ayvalık'ta düzenlediğimiz Bölgesel Türkiye Triatlon Ligi Şampiyonası finalleri son derece başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yarışmalara katılan takımları ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir haber | Triatlon Ata Yahşi sezonu Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası Ayvalık'ta yapıldı - Son Dakika

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