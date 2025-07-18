Balıkesirspor 5 Transferle Güçlendi

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı. Kırmızı-beyazlılar iç transferde geçen sezon 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen sağ kanat Celal Emir Dede ile sözleşme yenilerken, Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile 2 yıllık, Altay'dan 23 yaşındaki stoper Kuban Altunbudak, Bursa Nilüfer FK'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu ve Bursaspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 1'er yıllık sözleşmeler imzaladı.