Balıkesirspor'a maddi destek BASİAD'dan geldi - Son Dakika
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Spor

Balıkesirspor'a maddi destek BASİAD'dan geldi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un olağan genel kurulunda göreve gelen Abdullah Bekki yönetimi görev dağıtımını gerçekleştirdi. Balıkesirspor'a ilk maddi destek de Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Selçuk Savaş ile yönetim kurulundan geldi. Başkan Bekki, Balıkesirspor Kulübü'nü ziyaretleri ve destekleri için BASİAD Başkanı Selçuk Savaş ile yönetim kurulu üyeleri Buse Tellioğlu ve Çiğdem Çelik'e teşekkür etti.

11.06.2024 11:32
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un olağan genel kurulunda göreve gelen Abdullah Bekki yönetimi görev dağıtımını gerçekleştirdi. Balıkesirspor'a ilk maddi destek de Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Selçuk Savaş ile yönetim kurulundan geldi.

Balıkesirspor'da yapılan toplantıda Başkan Abdullah Bekki Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Ferit Gündoğdu, Volkan Demiröz As Başkan, İsa Tamer Çelik As Başkan ve İdari İşler Sorumlusu, Sedat Sarıkaya Sportif İşlerden sorumlu As Başkan ve Sercan Adın, Ceyhun Ercan, Mehmet Baykan, Emre Başoğlu, Aytuğ Yarmaz, Serdar Akgül'e çeşitli sorumluluklar verildi. Taraftarlardan sorumlu olarak da Sadettin Akbaba görev aldılar.

Balıkesirspor'a ilk maddi destek ise Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Sayın Selçuk Savaş ile yönetim kurulu üyelerinden geldi. Buse Tellioğlu ve Çiğdem Çelik, kulübü ziyaret etti. Başkan Abdullah Bekki ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Balıkesirspor'a maddi destekte bulundular.

Başkan Bekki, Balıkesirspor Kulübü'nü ziyaretleri ve destekleri için BASİAD Başkanı Selçuk Savaş ile yönetim kurulu üyeleri Buse Tellioğlu ve Çiğdem Çelik'e çok teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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