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Balıkesirspor, Ali Say ile kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Balıkesirspor, Ali Say ile kadrosunu güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında amatöre düşme korkusu yaşadıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Ergene Velimeşespor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ali Say, daha önce Karşıyaka, Aydınspor 1923, Nazilli Bld gibi takımlarda da forma giymişti.

Balıkesirspor, Ali Say ile kadrosunu güçlendirdi
12.01.2024 - 11:47,
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı amatöre düşme korkusuyla tamamladıktan sonra transfere yönelen Balıkesirspor kadrosunu 6'ncı takviyeyi yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp sezonun ilk yarısında Ergene Velimeşespor forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra Balçova Yaşamspor, Aydınspor 1923, Kartal Sportif, Nazilli Bld, Fatsa Bld, Uşakspor, Sivas Dört Eylül Bld, Vanspor, Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Bld'de oynayan Ali, sezonun ilk yarısında Ergene'de 13 maçta 1 gol attı.

Kaynak: DHA
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