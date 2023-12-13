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Balıkesirspor-Bergama Belediyespor Maçı PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Balıkesirspor-Bergama Belediyespor Maçı PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor-Bergama Belediyespor maçında yaşanan çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle Balıkesirspor Kulübü, bir yönetici ve bir futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Balıkesirspor-Bergama Belediyespor Maçı PFDK\'ya Sevk Edildi
13.12.2023 - 17:41,
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Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor- Bergama Belediyespor maçında Balıkesirspor Kulübü taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" 52. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, Balıkesirsporlu bir yönetici ile futbolcunun da PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

10 Aralık Pazar günü Atatürk stadyumunda oynanan karşılaşmanın ardından sahada yaşanan olaylar sonrası TFF devreye girdi. TFF'den yapılan açıklamada Balıkesirspor taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk duyuruldu. Ayrıca Balıkesirspor Kulübü Asbaşkanı Kemal Aydın "talimatlara aykırı hareketi" ile futbolcu Doğanay Avcı'nın müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Konu ile ilgili TFF'den yapılan açıklama ise şu şekilde: "Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BALIKESİRSPOR Kulübü futbolcusu DOĞANAY AVCI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi KEMAL AYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesirspor-Bergama Belediyespor Maçı PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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