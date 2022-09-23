Balıkesirspor çıkış arıyor - Son Dakika
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Balıkesirspor çıkış arıyor

23.09.2022 10:40
Balıkesirspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalıp alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kötü gidişi yarın evinde Ankara Demirspor önünde sonlandırmaya çalışacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalıp alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kötü gidişi yarın evinde Ankara Demirspor önünde sonlandırmaya çalışacak. Balıkesir Atarük Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 90 dakikayı Eren Gökmen yönetecek. Bilet fiyatları maraton tribün 10, kapalı tribün 25 TL olarak açıklanırken, şehit yakınları ve gaziler ile kadınlar ve 16 yaş altındaki çocuklar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Balıkesirspor'un 4 puanı, Ankara temsilcisinin ise 6 puanı var.


YORUMLAR
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Somaspor Başkent'te terleyecek Somaspor Başkent'te terleyecek Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor çıkış arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor çıkış arıyor - Son Dakika
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