Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı kadrosuna kattı

Balıkesirspor, Erdal Kaya\'yı kadrosuna kattı
20.07.2026 11:30
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Balıkesirspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erdal Kaya ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Bursa Yıldırımspor'da 17 maçta 4 gol atan futbolcu, daha önce Kozanspor, İnegölspor ve 1923 Mustafakemalpaşaspor'da oynadı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, son olarak Bursa Yıldırımspor formasını giyen kanat oyuncusu Erdal Kaya'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, Erdal Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbola Kozanspor'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, İnegölspor ve 1923 Mustafakemalpaşaspor formalarını da terletti. Erdal, geçen sezon Bursa Yıldırımspor'da 17 resmi maça çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Erdal Kaya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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