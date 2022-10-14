Balıkesirspor evinde Sarıyer'e karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Serik Belediyespor'a 1-0 kaybedip 7 puanla düşme potasından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Balıkesirspor'da Serik Belediyespor maçında cezalı duruma düşen orta saha Hüseyin Karabey mücadelede forma giyemeyecek.
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