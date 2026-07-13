Balıkesirspor Gani Burgaz ile Anlaştı

3'üncü Lig'de transfer döneminde iddialı bir kadro oluşturan Balıkesirspor'un Bandırmaspor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Gani Burgaz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Genç futbolcunun hafta içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bandırma ekibinde yetişip önceki sezon 3'üncü Lig'de Eskişehir Anadolu'ya kiralanan Gani geçen sezon 1'inci Lig'de 6 maçta görev yaptı.