Balıkesirspor kendine geldi - Son Dakika
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Balıkesirspor kendine geldi

06.10.2022 11:36
Balıkesirspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Kırşehir Futbol Kulübü'nü Emirhan'ın 55'inci dakikadaki tek golüyle mağlup eden Baynet İnşaat Balıkesirspor, düşme hattından çıktı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Kırşehir Futbol Kulübü'nü Emirhan'ın 55'inci dakikadaki tek golüyle mağlup eden Baynet İnşaat Balıkesirspor, düşme hattından çıktı. Transfer yasağıyla düştüğü 2'nci Lig'de haftalardır kabus gören Bal-Kes, bu galibiyetle 7 puana ulaşarak silkindi. Muhammet Yılmaz'la yolların ayrılması sonrası son 2 haftadır teknik direktörsüz olan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü Serik Belediyespor'u da dış sahada yenerek galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor kendine geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor kendine geldi - Son Dakika
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