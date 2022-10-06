TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Kırşehir Futbol Kulübü'nü Emirhan'ın 55'inci dakikadaki tek golüyle mağlup eden Baynet İnşaat Balıkesirspor , düşme hattından çıktı. Transfer yasağıyla düştüğü 2'nci Lig'de haftalardır kabus gören Bal-Kes, bu galibiyetle 7 puana ulaşarak silkindi. Muhammet Yılmaz 'la yolların ayrılması sonrası son 2 haftadır teknik direktörsüz olan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü Serik Belediyespor'u da dış sahada yenerek galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Balıkesirspor kendine geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.