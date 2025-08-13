Balıkesirspor Kombine Bilet Fiyatları Belli Oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor'da yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatı belli oldu. Kombineler geçen sezon olduğu gibi maraton tribün 1500, kapalı tribün 4000 TL'den satılacak. Biletler iki kategoride satışa sunulurken, kale arkası tribünleri kombine satışına kapalı olacak. Kulüpten, "Kombine fiyatlarımızda taraftarlarımızın isteği ve yönetim kurulumuzun onayı ile fiyat değişikliğine gidilmemiş, geçtiğimiz sezon fiyatları sabit tutulmuştur" açıklaması yapıldı.