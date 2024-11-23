Balıkesirspor Logo Satışını Önledi

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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor Kulübünün bir süre önce alacağı olan kulüp eski avukatının başlattığı icra yoluyla satışa çıkarıldığı logosu, kulüp başkanı Abdullah Bekki'nin devreye girerek satış öncesi 1 milyon lira ödeme yapmasıyla dosya kapatıldı.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu adına Avukat Mehmet Fatih Önsöz imzasıyla yapılan açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Balıkesir 2. İcra 2023/1238 esas sayılı dosyası kapsamında Avukat Turgut Özgüç Özgün ile geçmiş dönem Balıkesirspor Başkanı Ümit Aslan tarafından imzalanan avukatlık ücret sözleşmesi gereği mahkeme harç masraf ve vekalet ücretleri hariç 1 milyon 794 bin 181,53 lira bedel ile icra takibi başlatılmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında Avukat Turgut Özgüç Özgün, Ümit Arslan, Özgür Yılmaz ve Nedim Ömer döneminde de hizmet vermeye devam etmiştir. Süreç içinde avukatlık ücreti olarak ödeme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Bekki ile Avukat Turgut Özgüç Özgün arasında hafta başından bu yana yürütülen görüşmeler sonucu takip çıkışı 1 milyon 794 bin 181,53 olan alacak miktarı 1 milyon lira üzerinden anlaşılarak 21 Kasım'da satışa çıkmadan önce satış düşürülmüştür. 22 Kasım'da Başkanımız Abdullah Bekki tarafından yapılan ödemeyle dosya borcu kapatılmış ve ilgili dosya haricen tahsil edilmiştir. Bu kapsamda Abdullah Bekki ve yönetimi tarafından verilen mücadeleyle yıllardır kulübümüzün itibarına yönelik saldırı aracına dönüşen logo satış dosyası kapanmıştır. Kulüp yönetimimiz Balıkesirspor logosu ve isim haklarının satışının tekrar alacak tahsis konusu olmaması için gerekli hukuki adımlar atılacaktır."