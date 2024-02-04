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Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 18. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti. İlk yarıda gol olmayan maçın ikinci yarısında Balıkesirspor'un attığı gollerle ev sahibi ekip galip geldi.

04.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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TFF 3. Lig 18. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 67. dakikasında Bertuğ Bayar'ın golüyle Balıkesirspor, 1-0 öne geçti. Maçın 79. dakikasında Göksu Mutlu'nun golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0'a getirdi. Geri kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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