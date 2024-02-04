Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor\'u 2-0 mağlup etti

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.