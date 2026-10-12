Balıkesirspor, sahası hazır olmadığı için Soma\'da 1922 Akşehirspor\'u 3-1 yendi

Balıkesirspor, sahası hazır olmadığı için Soma'da 1922 Akşehirspor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, sahası hazır olmadığı için evinde oynayamadığı maçta 1922 Akşehirspor'u Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 3-1 yendi. Cem Kavçak yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçta 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkardı.
BALIKESİRSPOR, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3'le zirvede başladığı sezonda üst üste iki şok yenilgi aldı. Teknik direktörlük görevine dönen Cem Kavçak, önce Türkiye Kupası'nda Bigaspor'dan ligdeki 3-2'lik yenilginin rövanşını 3-0'la aldı, ardından 1922 Akşehirspor'u 3-1 geçerek takımını çıkışa geçirdi. Balıkesir Atatürk Stadı'nın saha zemini halen hazır olmadığı için evine dönemeyip rakibini Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, yine de kazanmayı başardı. Ligde 6 maçta 4 galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlı ekip puanını 12 yaptı.
Kaynak: DHA
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