Balıkesirspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
Balıkesirspor Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

16.03.2026 12:19
Balıkesirspor, Altay'ı 3-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini korudu ve kalesini gole kapattı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Altay'ı 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında kalesini gole kapatarak alkış topladı. Balıkesirspor, bu periyotta İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0, Nazilli Spor'u 7-0 (D), Altay'ı ise 3-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Balıkesirspor'da kullandığı penaltıyı gole çeviren Yekta, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Tayfun ve devre arasında kadroya katılan Akın ise 3'er gole ulaştı. Bayram sonrası hafta içinde 45 puanlı Uşakspor'a konuk olacak 48 puanlı Balıkesirspor'da sol bek Ahmet Necdet sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: DHA

