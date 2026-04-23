Balıkesirspor ve Eskişehirspor Play-Off'ta Karşılaşacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesirspor ve Eskişehirspor Play-Off'ta Karşılaşacak

Balıkesirspor ve Eskişehirspor Play-Off\'ta Karşılaşacak
23.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, Play-Off ilk maçında Eskişehirspor'u konuk edecek. Maç 20.00'de başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 58 puanla beşinci sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıran Balıkesirspor eşleştiği grup ikincisi rakibi Eskişehirspor'u yarın ilk maçta konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Maçın biletleri kale arkaları 150, maraton tribün 250, kapalı tribün 500 TL'den satılırken, 13 bin 700 kapasiteli stadın tamamen dolması bekleniyor.

Rakibine 28 Nisan Salı günü Eskişehir'deki rövanşta konuk olacak Bal-Kes ilk maçta turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Sezonun ilk yarısında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip evindeki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Turu geçen takım Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eskişehirspor geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e dönerken, Balıkesirspor ise Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor ve Eskişehirspor Play-Off'ta Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:16:19. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor ve Eskişehirspor Play-Off'ta Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.