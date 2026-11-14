Balkan Kros'ta Türkiye 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandı

Balkan Kros'ta Türkiye 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli atletler, Bulgaristan'ın Koynare kasabasındaki Balkan Kros Şampiyonası'nda 20 ve 23 yaş altı ile büyüklerde 6 kategorinin tamamında takım halinde birinci oldu. Ay-yıldızlı ekip bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronzla toplam 11 madalya kazandı.
Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koynare kasabasındaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Ay-yıldızlı ekip, 6 kategorinin tamamında takım halinde birinci olurken, bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
20 yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu (altın), Ayten Yobaş (gümüş), Elif Çelik (bronz)
20 yaş altı erkekler: Ertuğrul Can (bronz)
23 yaş altı kadınlar: Sıla Bayır (gümüş), Havva Efe (bronz)
23 yaş altı erkekler: Ali Tunç (gümüş), Emin Berke Murathan (bronz)
Büyük kadınlar: Sümeyye Erol (bronz)
Büyük erkekler: Ömer Amaçtan (gümüş), Murat Emektar (bronz)
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