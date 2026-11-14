Balkan Kros'ta Türkiye 6 kategoride takım şampiyonu oldu, 11 madalya kazandı

Milli atletler, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 6 kategorinin tamamında takım şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koynare kasabasındaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip, 6 kategorinin tamamında takım halinde birinci olurken, bireysel yarışlarda 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

20 yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu (altın), Ayten Yobaş (gümüş), Elif Çelik (bronz)

20 yaş altı erkekler: Ertuğrul Can (bronz)

23 yaş altı kadınlar: Sıla Bayır (gümüş), Havva Efe (bronz)

23 yaş altı erkekler: Ali Tunç (gümüş), Emin Berke Murathan (bronz)

Büyük kadınlar: Sümeyye Erol (bronz)

Büyük erkekler: Ömer Amaçtan (gümüş), Murat Emektar (bronz)