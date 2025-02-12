Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'na Milli Takım Hazırlıkları Tamamlandı

Spor

Sirbistan'ın Başkenti Belgrad'da 15 Şubat tarihinde yapılacak olan Büyük Kadınlar ve Erkekler Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkacak Milli takım sporcuları belli oldu.

A Milli takım sporcularının belirlendiği 'Balkan Salon Atletizm Şampiyonası' 15 Şubat tarihinde Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya dair yaptığı açıklamada, "Büyükler Balkan Salon Şampiyonası A Milli takımımız için hem 2025 Avrupa Salon Şampiyonası öncesinde prova niteliğinde olacak, hem de genç sporcularımız için yeni bir ortamın kapısını açacak. Takımımızda; Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanan sporcularımızla birlikte, A Milli takımımızda ilk defa ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız da bulunuyor. Bu genç sporcularımızın ağabey ve ablalarıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarına ve kürsüye çıkacaklarına inancımız tam. İnşallah piste çıkan tüm sporcu kardeşlerimiz kürsüde yerlerini alacaklar ve geçen hafta sonu U20 takımımızla elde etmiş olduğumuz başarıyı Büyükler kategorisinde de devam ettirecekler. Bu süreçte, sporcularımızın hazırlanmaları yolunda desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza ve emektar antrenörlerimize şampiyonada başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kafile başkanlığını Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ'ın yapacağı Büyük Kadınlar ve Erkekler Milli takım kafilesinde yer alacak isimler ise şu şekilde açıklandı;

60m: Simay Özçiftçi, Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay

400m: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam

800m: Elif Beyza Kökçüoğlu, Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras

1500m: Tuğba Toptaş, İbrahim Erata

3000m: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Salih Teksöz

60m Engel: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Mikdat Sevler, Ayetullah Demir

Yüksek Atlama: Buse Savaşkan, Berra Aygün, Enes Talha Şenses

Sırıkla Atlama: Buse Arıkazan, Erdem Tilki

Uzun Atlama: Ecem Çalağan, Batuhan Çakır

Üç Adım Atlama: Kadriye Dilek, Sedef Çevik, Can Özüpek

Gülle Atma: Aysel Yılmaz, Ali Peker

4x400m: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum, Simay Özçitçi, Berke Akçam, İsmail Nezir, Eren Keser, İlyas Çanakçı

Takım Lideri, Alper Yüksel

Antrenörler: Gökhan Dede, Tuğba Hadi Yurdaer, Fesih Doğan, Bahattin İnce, Kemal Yıldırım, Beyza Tilki, Cihan Güç, Fausto Ribeiro ve Oktay Bakır