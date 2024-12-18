Balkan şampiyonu tekvandocunun yeni hedefi Avrupa'da zirve - Son Dakika
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Spor

Balkan şampiyonu tekvandocunun yeni hedefi Avrupa'da zirve

Romanya'daki 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Efe Avşar, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

18.12.2024 11:17
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Romanya'daki 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Efe Avşar, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şehit Kemal Tosun Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Avşar, ailesinin yönlendirmesi ve kişisel merakıyla küçük yaşta spora başladı.

Yaklaşık 10 yıldır tekvando eğitimi alan ve ulusal turnuvalarda çeşitli dereceler elde eden genç sporcu, bu yıl Romanya'da düzenlenen 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda gençler 63 kiloda altın madalya kazandı.

Yeni madalya hedefiyle çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 2025 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine çıkarak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

"Bayrağımızı dalgalandırmak onur verici"

Milli sporcu Mehmet Efe Avşar, AA muhabirine, insanın hayatında sporun, eğitim kadar gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

Eğitiminden dolayı antrenmanlarını aksatmadığını belirten Avşar, "Benim için problem olmuyor. Derslerime çalışabiliyorum. Aynı zamanda sporumu da yapabiliyorum. Günlük iki saat antrenman yeterli oluyor. Ayrıca 3-4 saat de ders çalışıyorum. Bu şekilde verimli bir gün geçiriyorum. Antrenmanlarım şu an biraz ağır. Milli sporcu olmak için bazı zorluklardan geçiyoruz." dedi.

Avşar, antrenmanlarda daha çok kuvvet ağırlıklı çalıştığını, kondisyon çalışmaları da yaptığını dile getirdi.

Şampiyon olmasında antrenörünün emeğinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Avşar, şunları kaydetti:

"Hocam babam gibidir. Üzerimde babam kadar desteği var. Küçük yaştan beri birlikte olduğumuz için aile gibiyiz. Niğde gibi küçük şehirlerden büyük ülkelere gidip orada şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak onur verici. Kolay olmadı ama verilen emekler sonucu Balkan şampiyonu oldum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada birinci olduktan sonra Avrupa Şampiyonası'na gidip, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

Antrenör İnan: "Antrenmanlarda istekli ve çalışkan"

Mehmet Efe Avşar'ın antrenörü Orhan İnan, Balkan şampiyonu olan sporcusunun kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Sporcusunun hırslı ve beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden İnan, "Antrenmanlarda istekli ve çalışkan. Zaman zaman çift antrenman yapıyoruz. Bundan dolayı eğitiminde biraz zorlanıyor ama antrenmanlarımız planlı olduğundan, bu zorlukları rahatlıkla aşıyor. Mehmet'in bundan sonraki spor hayatında, Avrupa ve dünya şampiyonaları, olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Mehmet Efe, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan şampiyonu tekvandocunun yeni hedefi Avrupa'da zirve - Son Dakika

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