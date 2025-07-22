Ballkani, Floriana'yı 4-2 Geçti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kosova ekibi Ballkani, Malta temsilcisi Floriana'yı 4-2 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağı, tek maçla başladı.
Floriana'yı konuk eden Ballkani, karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, yarın ve 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.
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