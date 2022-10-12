Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Ballkani-Sivasspor maçına doğru

12.10.2022 17:08

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kosova temsilcisi Ballkani'nin teknik direktörü Ilir Daja, "Doğrusunu söylemek gerekirse Sivas'taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kosova temsilcisi Ballkani'nin teknik direktörü Ilir Daja, "Doğrusunu söylemek gerekirse Sivas'taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz." dedi.

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Daja, dolu tribünler önünde oynamanın getireceği sorumluluğun bilincinde olduklarını söyleyerek, "Hazır olduğumuzu düşünüyorum ancak yarınki maçta bizden bekleneni elde edebilmemiz için, geçen haftadan daha fazla şey yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üç maç haftası sonrasında gruptaki takımların aynı puanda olması nedeniyle artık kolay maç olmayacağını belirten Daja, şöyle konuştu:

"Her geçen maç daha zor oluyor ancak biz de bu seviyelerde daha fazla tecrübe kazanıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Sivas'taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz. Çünkü hafta sonu lig maçında Sivasspor galip geldi. Maçı biz de takip ettik. Onlarda bizden rövanş almak isteyecek. Gruptaki diğer takımlar bizden daha tecrübeye sahipler ama bu bizim de daha güçlü olmamızı sağlıyor çünkü eğer taraftarları mutlu edecek seviyeye ulaşmak istiyorsak kendi sahamızda daha da iyi oynamalıyız."

Ballkani takımının orta saha oyuncusu Qendrim Zyba ise zor bir maça çıkacaklarını ancak taraftarları mutlu edecek sonucu alabilmek için gereken mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

Maç için tüm biletlerin satılmış olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Zyba, şunları kaydetti:

"Rakibin kalitesi belli olduğundan bizi çok zor bir maç bekliyor. Deplasmandan iyi bir sonuçla döndük. Umuyoruz bizi destekleyen herkesi ve tüm sporsever Kosovalıları sevindirecek sonucu alabilmek adına maksimumuzu vereceğiz."

Kosova'nın güneyindeki Suhareka Belediyesi'nin takımı olan Ballkani'nin stadyumu UEFA kriterlerini karşılamadığından dolayı maç başkent Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay Rıza Çalımbay: 'Kazanmaktan başka düşüncemiz yok' Rıza Çalımbay: 'Kazanmaktan başka düşüncemiz yok'
Kaynak: AA

Sivasspor, Kosova, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement