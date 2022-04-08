Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı! - Son Dakika
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Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!

08.04.2022 00:08
Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!

Ballon d'Or sahibi Ukraynalı efsane futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı. Belanov'un kariyerinde Dinamo Kiev, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti.

Rusya işgaline karşı ülkesini savunan sporcular arasına 61 yaşındaki Ukraynalı efsane futbolcu Igor Belanov da katıldı.

1986 YILINDA BALLON D'OR KAZANDI

1986'da yılında Ballon d'Or'u kazanan Igor Belanov, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. 61 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde Dynamo Kyiv, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti. Igor Belanov, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

Igor Belanov
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