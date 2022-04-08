Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı! - Son Dakika

Rusya işgaline karşı ülkesini savunan sporcular arasına 61 yaşındaki Ukraynalı efsane futbolcu Igor Belanov da katıldı.
1986'da yılında Ballon d'Or'u kazanan Igor Belanov, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. 61 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde Dynamo Kyiv, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti. Igor Belanov, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve danışmanlık görevlerinde bulundu.
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