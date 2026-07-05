Balogun'un Cezası Ertelendi - Son Dakika
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Balogun'un Cezası Ertelendi

05.07.2026 21:16
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FIFA, Folarin Balogun'un cezasını erteleyerek Belçika maçında oynamasına izin verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı.

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Uluslararası, Politika, Belçika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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