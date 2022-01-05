SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Balotelli'nin testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor