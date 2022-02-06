Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi

Adana Demirspor, Balotelli'nin 2 gol attığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla devirdi.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Birkir Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde 80. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 40'a yükseltirken ligde 3. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligde 18. sıraya yerleşti.
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