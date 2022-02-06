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Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi - Son Dakika

Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi

06.02.2022 18:34
Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli attığı 2 golle yıldızlaştı. Rizespor'un attığı tek golde ise Yusuf Sarı'ya asisti yapan isim Gedson Fernandes oldu.

Adana Demirspor, Balotelli'nin 2 gol attığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla devirdi.

BALOTELLI DUBLE YAPTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Birkir Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde 80. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.

Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi

ÇAYKUR RİZESPOR LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 40'a yükseltirken ligde 3. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligde 18. sıraya yerleşti.

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Son Dakika Spor Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi - Son Dakika
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