Bandırma Belediyesi " Yaşasın Cumhuriyet" birimler arası futbol turnuvası

Bandırma Belediyesinin düzenlediği ve bu yıl 10.'su gerçekleşen; "Yaşasın Cumhuriyet" Birimler Arası Futbol Turnuvası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Bandırma Belediyesi'nde futbol heyecanı yaşandı. İlk olarak oynanan 3.'lük maçında; Güvenlik Birimi ile Hukuk Birimi karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikalardan sonra, Hukuk Birimi 5-4 galip gelerek turnuvayı 3. olarak tamamladı. Final maçında; Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün mücadelesi taraflı tarafsız alkış ve takdir aldı. Son ana dek heyecanını koruyan maçın sonunda, 3-2'lik galibiyetle gülen taraf ve şampiyon Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. Kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm müdürlüklere ve sahaya çıkarak, gelenekselleşmiş olan bu turnuvaya hayat veren tüm oyunculara teşekkür eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; "Belediyemizin düzenlediği ve birimler arasında gerçekleşen "Yaşasın Cumhuriyet" Birimler Arası Futbol Turnuvası tam da adına uygun bir ruhtaydı. Tüm heyecana ve kora kor mücadelelere rağmen asla centilmenlik dışı bir olay olmadı. Zaten amacımız rekabet azmiyle birlikte dostluk ve kurumsal aidiyet bağlarımızı güçlendirmekti. Bu yıl şampiyonumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz oldu. Tebrik ediyorum. Diğer tüm müdürlüklerimize, değerli mesai arkadaşlarıma ve turnuvanın değerini arttıran katılımları, adaletli kararları ile TFF Balıkesir Grubu Hakem Ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva hakemleri ve dereceye giren oyunculara madalya takdimi sonrasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü zaferlerini Şampiyonluk Kupasını havaya kaldırarak ilan etti. Turnuva Gol Kralı, 30 gol ile Ersin Turan oldu. En Centilmen Takım ödül ve kupasına ise Zabıta Müdürlüğü layık bulundu. - BALIKESİR