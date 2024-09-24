Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Yendi - Son Dakika
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Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Yendi

Shipeedy Lojistik Bandırma, Balıkesir'i 72-60 mağlup ederek Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı.

24.09.2024 03:48
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. haftanın son maçında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 yendi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 43-36 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve farkı biraz daha açan ev sahibi ekip, salondan 12 sayı farkla 72-60 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırma Bordo Basketbol, Balıkesir'i Yendi - Son Dakika

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