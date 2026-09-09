Bandırmaspor, Antalyaspor cezasının ardından Boluspor maçındaki ihlalle PFDK'ya sevk edildi
Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Antalyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle 140 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından kulüp, Boluspor karşılaşmasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edildi.
Bandırmaspor'un Antalyaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 140 bin liralık para cezasının ardından, bordo-beyazlı kulüp bu kez Boluspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Trendyol 1. Lig'de 1 Eylül 2026 tarihinde sahasında Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Bandırmaspor'un, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
Boluspor maçı sonrası yeni sevk
Bu kararın ardından Bandırmaspor hakkında yeni bir PFDK sevki daha gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı kulübün 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Boluspor müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları'nın 117. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Antalyaspor cezasının ardından Boluspor maçındaki ihlalle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?