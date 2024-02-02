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Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağladı

Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağladı

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen'i sezon sonuna kadar transfer etti. Görgen, Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de forma şansı bulamazken, bir kez Türkiye Kupası maçında görev aldı.

02.02.2024 18:15
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Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Görgen, Çaykur Rizespor formasıyla Trendyol Süper Lig'de forma şansı bulamazken, bir kez Türkiye Kupası maçında görev aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bandırmaspor, Çaykur Rizesporlu kaleci Zafer Görgen ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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