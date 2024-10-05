Bandırmaspor'dan Moral Puanı

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, son dakikalarda attıkları golle berabere kaldıkları Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puanla dönmek moral puanı oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her iki takımı da bu sıcak havada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Bu maçın bence daha iyi bir saatte olması maçın kalitesini de artıracaktı ama bu sıcağa rağmen iyi mücadele oldu. Bu maça atanan hakemin geçen sezon da burada Tuzla maçı vardı. Herhalde bunlar hiç incelenmiyor. Hakemin tekrar Ümraniye'deki bir iç saha maçına verilmesi ona da bir baskı oluşturdu. Uzun süre maç almamıştı. Son dakikadaki gol pozisyonunda önce golü vermedi, sonra verdi derken ortam gereksiz yere gerildi. Bunlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pozisyon vermediğimiz bir maç oldu aslında. Bir ofsayt pozisyonu sonrası hızlı başladılar, orada biraz uyuduk. Biraz da önden başladılar, golü yememize sebep oldu. İşin güzel tarafı 1-0 geriye düştükten sonra iyi tepki verdik. Son dakikalarda da olsa buradan 1 puanla dönmek moral puanı oldu. Burada istemediğimiz şekilde mağlubiyetle ayrılsaydık bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Maçın hakkı beraberlikti. Her iki takıma da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL