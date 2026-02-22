Bandırmaspor, Hatayspor\'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü, Salih Burak Demirel
Bandırmaspor; Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hountondji (Oğuz Ceylan dk. 45), Atınç Nukan, Enes Aydın, Abdulkadir Parmak (Yasin Midiliç dk. 85), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), N'Dongala (Badji dk. 70), Amaral (Enes Çinemre dk. 70), Fall, Tanque
Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Seyit Gazanfer (Melih Şen dk. 85), Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Ali Yıldız (Muhammed Gönülaçar dk. 62), Mustafa Said Aydın, Sharif Osman, Ating (Ensar Arslan dk. 62), Yılmaz Cin (Ünal Durmuşhan dk. 73), Baran Sarka (Yunus Azrak dk. 73)
Yedekler: Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir, Abdulahi, Chaadaev,
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Abdülkadir Parmak (dk. 50), Atınç Nukan (dk. 60), Enes Aydın (dk. 66), Enes Çinemre (dk. 86) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Said Aydın (dk. 57) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Hountondji, Enes Aydın, Yasin Mildiliç (Bandırmaspor), Yılmaz Cin (Hatayspor) - BALIKESİR
