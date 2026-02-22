Bandırmaspor, Hatayspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırmaspor, Hatayspor'u 4-0 Yendi

Bandırmaspor, Hatayspor\'u 4-0 Yendi
22.02.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, 27. haftada Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü, Salih Burak Demirel

Bandırmaspor; Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hountondji (Oğuz Ceylan dk. 45), Atınç Nukan, Enes Aydın, Abdulkadir Parmak (Yasin Midiliç dk. 85), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), N'Dongala (Badji dk. 70), Amaral (Enes Çinemre dk. 70), Fall, Tanque

Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Seyit Gazanfer (Melih Şen dk. 85), Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Ali Yıldız (Muhammed Gönülaçar dk. 62), Mustafa Said Aydın, Sharif Osman, Ating (Ensar Arslan dk. 62), Yılmaz Cin (Ünal Durmuşhan dk. 73), Baran Sarka (Yunus Azrak dk. 73)

Yedekler: Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir, Abdulahi, Chaadaev,

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Abdülkadir Parmak (dk. 50), Atınç Nukan (dk. 60), Enes Aydın (dk. 66), Enes Çinemre (dk. 86) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Said Aydın (dk. 57) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hountondji, Enes Aydın, Yasin Mildiliç (Bandırmaspor), Yılmaz Cin (Hatayspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Hatayspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Hatayspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.