Bandırmaspor - Iğdır FK Maçından Beraberlik

Bandırmaspor - Iğdır FK Maçından Beraberlik
16.03.2026 16:35
Bandırmaspor teknik direktörü Gürsel, Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, başarı için mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Dengeli bir oyun oynandığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Ayrılmayı da çok isterdik ama bugün ikinci yarı ofansif anlamda da gerekenleri oyuncuları bir sahaya koydular, golü bulamadık. İkinci yarıda çok dengeli bir maç oldu. Artık önümüzdeki bu yarış ligin sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Bolu maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yarışın içinde başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimize de başarılar diliyoruz. Gösterdikleri mücadeleden ötürü oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Hikmet Karaman: "Ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligdeki play-off sıralamasının önemine vurgu yaptı.

İlk devre duran toplarda etkili olduklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıdaki oyunumuzun üstüne çekmemiz gerekiyor. Skordan bağımsız oyuncularımın istekleri, oyunun içinde disiplinli oynamaları çok önemli. Bir takım saha içinde şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeli. Önümüzde çok kritik 7 maç kaldı. Son iki haftada kaybettiğmiz 6 puan var. Onların birinde bir 3 puan alabilseydik bugün daha farklı olabilirdi ama bütün bunlara rağmen ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz. Onun için de umutluyum. Bandırmaspor'a ve hakemlere de teşekkür ediyorum, güzel bir maç oldu."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor - Iğdır FK Maçından Beraberlik - Son Dakika

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
