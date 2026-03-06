Bandırmaspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Bandırmaspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

06.03.2026 17:16
Bandırmaspor, İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını teknik direktör Gürsel yönetiminde tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 29. haftada oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir temsilcisi, yarın saat 16.00'da sahasında yapacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cin Çukuru Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine, geçen hafta deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiklerini hatırlatarak, söz konusu galibiyetin önemine değindi.

Sportif sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan oyuncuların iyileştiğini anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncularımızın aramıza katılması bizim için önemli. Takımımızın oyununa enerjisine de hemen yansımaya başladı. Bundan sonraki 10 maçta, her müsabaka daha fazla önem kazanmaya başladı. Galibiyet serisini devam ettirmek zorundayız. Kendi sahamızda değerli bir rakiple oynayacağız. Bütün takımlara saygımız var ancak biz de iyi çalışıyoruz. Yarın taraftarımızla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takım halinde her şeyin en iyisini yapıp istikrar sağlamak istiyoruz."???????"

Kaynak: AA

