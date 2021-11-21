Bandırmaspor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize ve Bandırmaspor camiasına armağan ediyorum." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk yarıda öne geçtikten sonra 2-3 net pozisyon yakaladıklarını fakat değerlendiremediklerini söyledi.

İkinci yarıda da önemli pozisyonlar yakaladıklarını belirten Gürsel, "Her iki takım adına da kontrollü bir maç oldu. Güçlü bir rakibi yenerek 3 puan aldığımız için memnunum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize ve Bandırmaspor camiasına armağan ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Gürsel, maçta sakatlanan savunma oyuncusu Lokman Gör'ün omzunun çıktığını dile getirdi.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, konsantrasyon sorunu yaşadıkları için kötü bir maç çıkardıklarını ifade etti.

Akçay, ikinci yarıda bazı atakları olmasına karşın bunları gole çevirecek organizasyonlardan uzak olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de biri golle sonuçlanan iki önemli pozisyonun dışında pozisyon yakalayamadı. Bu maç geride kaldı. Burada bıraktığımız 3 puanı önümüzdeki maçlarda telafi edecek yetenekli oyunculara ve güce sahibiz. Zirve yarışında bir şey kaybetmedik. Önemli bir kaybımız yok. Halen ilk 6 takım arasında yer alıyoruz. Ocak ayındaki transfer döneminde yeni transfer ve takımda revizyon yapabiliriz."